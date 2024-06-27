الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم أسرى سابقون الليلة الماضية وفجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 28 فلسطينيًا من مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية وفجر اليوم. وأفاد النادي في بيان له أن من بين المعتقلين عدد من الأسرى السابقين الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بفترات متفاوتة.

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، حيث قامت باقتحام المنازل وتفتيشها بطريقة همجية، مما أثار حالة من الرعب والفزع بين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

وأكد نادي الأسير أن العديد من المعتقلين تعرضوا للاعتداء الجسدي والنفسي خلال عملية الاعتقال، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار سياسة القمع المستمرة التي يمارسها الاحتلال بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وثنيه عن مواصلة نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.

ودعا النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين، مؤكداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال لردعه عن مواصلة انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.



واختتم نادي الأسير بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده في متابعة أوضاع المعتقلين والدفاع عن حقوقهم، داعياً إلى تعزيز التضامن الوطني والدولي مع الأسرى الفلسطينيين والعمل على إنهاء معاناتهم وتحقيق الحرية لهم وللشعب الفلسطيني بأسره.



بدء الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في إيران، عن انتهاء فترة الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، على أن تتوقف كافة النشاطات ذات الصلة.



ونقل المركز الإعلامي بوزارة الداخلية عن لجنة الانتخابات الوطنية أنه وفقا للمادة 66 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في البلاد، ستنتهي فترة الحملات الدعائية للمرشحين، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس، وذلك استعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم غد الجمعة 28 يونيو.



وأهابت اللجنة الانتخابية بجميع المرشحين وأنصارهم، والأحزاب والتيارات السياسية وعامة المواطنين، بالتوقف عن كافة النشاطات الدعائية مع بدء فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.

هذا ويتنافس 4 مرشحين على الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أن أعلن كل من أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني انسحابهما من المنافسة، ليبقى في المنافسة:

مصطفى بور محمدي مسعود بزشكيان سعيد جليلي محمد باقر قاليباف

يذكر أنه في 30 مايو الماضي، فتحت إيران باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية مع 7 آخرين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يوم 19 مايو.