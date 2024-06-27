انسحاب المرشح الإيراني أمير حسين هاشمي من السباق الرئاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أعلن مرشح رئاسي إيراني انسحابه من السباق الرئاسي من أجل توحيد الدعم بين الناخبين المتشددين الذين سيتوجهون لمراكز الاقتراع غدا الجمعة.

وبانسحاب السياسي المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، يتبقى خمسة منافسين في الانتخابات التي تجرى لاختيار من سيخلف إبراهيم رئيسي، الذي توفى في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

وكان قاضي زاده من نواب رئيسي ورئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى، وينتمي قاضي زاده لجبهة استقرار الثورة الإسلامية، وهو فصيل سياسي موالي للقيادة المتشددة لإيران.

وأعلن قاضي زاده عن قراره عبر منصة "إكس" أمس الأربعاء، وحث الآخرين الذين يتبنون نفس التوجه السياسي ليحذوا حذوه من أجل دعم الوحدة حول مرشح متشدد واحد.