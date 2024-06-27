بالصور.. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت المرور على شوارع مدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو والرياح التوفيقي وموقف السيارات، وذلك لرصد مخالفات البناء وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطرق العامة، ومتابعة الحالة العامة لمنظومة النظافة.

بدأ الهجان الجولة بتفقد أعمال إزالة جمالون الواقع على طريق كوبري 15 مايو على مقربة من مفارق الزقازيق، ويبلغ مساحته 900م2، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة المستمرة لعدم الشروع في البناء مرة أخرى.

وخلال الجولة رصد المحافظ عددًا من مخالفات البناء على طريق الرياح التوفيقي اتجاه مدينة كفر شكر، موجهًا بإزالتها فورًا والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالبناء أو الإشغالات الموجودة بتلك الأراضي وتحرير محاضر تبوير للمخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتحميل المخالف نفقة الإزالة لتحقيق الردع العام وعدم استغلال الأراضي الزراعيه، مطالبًا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية مشددا أن الحملة المكبرة التي جرى تجهيزها سوف تتعامل مع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.

وناشد الهجان أصحاب معارض السيارات والمخازن الخردة المخالفة بإزالتها بمعرفتهم قبل البدء في شن حملة الإزالة من قبل المحافظة والتي ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.

كما تفقد المحافظ عددًا من المناطق بمدينة بنها وخاصة على الطرق الرئيسية، موجهًا برفع تراكمات الرتش من الأراضي الزراعية الأراضي التي تتبع هيئة الطرق والكباري بمنطقة مفارق الزقازيق موجهاً باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لهم.

وفي سياق متصل وجه محافظ القليوبية، رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال.

في سياق متصل، جرى ضبط عدد 3 تروسيكل أسفل كباري الطريق الإقليمي والطريق الزراعي يتم استخدامهم كعربات لبيع المأكولات والمشروبات وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.