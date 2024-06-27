قرار جديد من تعليم القاهرة بشأن الكهرباء في المدارس والإدارات التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ترشيد استهلاك الكهرباء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها ومدارسها طوال ساعات العمل الرسمية.

وبحسب المديرية، سيتم الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية باستثناء حجرات "النوبتجي- حارس الأمن- حجرة الراك".

ودعا أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إلى الاستغلال الأمثل للإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ المتاحة، مشددًا على مديري عموم الإدارات التعليمية بالالتزام بالتعليمات ومتابعة تطبيقها على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور الأسرة في تعليم الأبناء ثقافة الترشيد وصون النعمة ومساندة الجهود الحكومية في تخطي الأزمات، موجها بضرورة تكثيف عمل ندوات ومحاضرات للطلاب خلال الأنشطة الصيفية بجانب عمل بوسترات مختلفة ومتنوعة عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفية الحفاظ عليها من أجل تحقيق الصالح العام لجميع المواطنين والأجيال المقبلة.