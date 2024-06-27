موسكو: ندرس خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تدرس كافة الخيارات للرد على الأفعال الغربية، بما فيها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية.

وأشار بيسكوف، إلى أن القرار لم يتم اتخاذه حتى اللحظة، مضيفا "إنها ممارسة دبلوماسية معتادة لدولة تواجه مظاهر غير ودية وحتى معادية.. مع تزايد مشاركة دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة بالصراع في أوكرانيا، لا يمكن لروسيا إلا أن تفكر في خيارات مختلفة للرد على مثل هذا التدخل العدائي".

وعلق بيسكوف على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، بأن موسكو لا تستبعد خفض العلاقات الدبلوماسية مع الدول غير الصديقة، قائلا: "لم نتخذ قرارا في هذا الصدد حتى الآن"، لافتا إلى أن "سياستنا الخارجية يحددها الرئيس بوتين، وتنفذها وزارة الخارجية".

ووفقا للمتحدث باسم الكرملين، فإن إعلان الغرب صراحة أن مهمته هي إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، فإن الأمر يستلزم ردا من موسكو.