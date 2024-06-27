شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة علوم سياسية: الصراع الدولي له انعكاس على القرن الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتورة رانيا حسين خفاجة، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الصراع الدولي له انعكاس على القرن الأفريقي، وأن العلاقة بين الموارد والصراعات علاقة وثيقة، سواء ندرة الموارد أو وفرتها أو مسألة غياب العدالة في توزيع الموارد، مضيفا :"من الأهمية بمكان البحث في أنماط الصراعات حول الموارد، خاصة الصراعات المحلية".

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" أن هناك نزاعات مرتبطة باكتشاف النفط، فالبحث عن هذه الموارد يثير إشكالات كثيرة بين المجتمعات المحلية مثلما الحال في الصومال وكينيا، وأن توجد حاجة ماسة لتفعيل الإنذار المبكر فيما يتعلق بالصراعات المتوقعة حول الموارد، وإيلاء قدر من الاهتمام لقواعد البيانات التي توضح العلاقة بين اندلاع الصراعات وقلة الموارد.

وأشارت إلى أن الصراع على الموارد في المستويات المحلية يتقاطع مع الصراعات الإثنية وصراعات الحدود والصراعات السياسية.