شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الصراع الدولى له انعكاس فى القرن الأفريقى لأنه صراع اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد مجاهد الزيات عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحديث عن القرن الأفريقى لا يجب أن ينسحب فقط على دول القرن الافريقي المحددة أو حتى دول الجوار الأفريقي بالنسبه لها، وأنه لا يعقل أن نتحدث عن الأمن البحري أو الأمن في القرن الافريقي دون أن نشير لإيران فنفوذها موجود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف "الزيات" خلال كلمة مؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" أن هناك أطراف حاضرة وغائبة لها قرار وتأثير على الأمن في تلك المنطقة، وأن جميع الصراعات التي تجري على مستوى سوريا ولبنان واليمن والقرن الأفريقي وليبيا هي صراعات مستمرة وستستمر.

وأشار إلى أن هذه الصراعات مركبة لأنها يتداخل فيها الشأن الداخلي والشأن الإقليمي والدولي أيضًا، وأن الصراع الدولي له انعكاس في القرن الأفريقي لأنه صراع اقتصادي، وصراع على البنية الأساسية، وأن الأمن في القرن الأفريقي هو شأن عربي وشأن مصري في البداية والنهاية.