شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجالى: تمكين الشباب والمرأة محور استراتيجى فى بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى محمد الجالى، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن تمكين الشباب والمرأة هو محور رئيسى فى بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن عبارة "تمكين الشباب" قبل 2014 كانت مجرد شعارات للاستهلاك والترويج الإعلامى فقط، ولم تخرج من دائرة القول إلى الفعل إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس، فى إطار استعراض أهم الإنجازات التى تحققت بمناسبة ذكرة ثورة 30 يونيو.

وأوضح مدير تحرير ”الخليج 365” أن الرئيس السيسى دشّن جسرًا للتواصل باستمرار مع الشباب من أجل معرفة مقترحاتهم بشأن تطوير الدولة المصرية؛ كما عملت الدولة على تعيين العديد من النماذج الشبابية في مناصب معاوني وزراء وفقا للقرار رقم 1592 لسنة 2014 الخاص بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم.

وأشار الكاتب الصحفى محمد الجالى، إلى إطلاق الرئيس السيسى فى عام 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذى ساهم فى إنشاء قاعدة قوية وغنية من مختلف الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، كما تم إطلاق عام 2016 عامًا الشباب؛ وفى عام 2017 أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهوري رقم 434 الخاص بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وهي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بمختلف قطاعات الدولة، فى إطار أيضًا معركة الوعى التى تخوضها الدولة ضد الأفكار المتطرفة ومواجهة الإرهاب.

وأكد "الجالى"، أننا فى عقود سابقة عانينا من توفير البنية الشبابية المؤهلة، رغم أن مصر دولة شابة ولديها 60% من كتلتها السكانية من الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك أثر بالسلب على خلق صفوف ثانية وثالثة مؤهلة لتولى المناصب القيادية فى شتى قطاعات الدولة؛ ومن هنا كان تفكير القيادة السياسية الحالية فى حل هذه المعضلة الكبيرة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات سالفة الذكر، ما انعكس بالإيجاب على تخريج دفعات قادرة على العمل التنفيذى وقيادة دولاب العمل الحكومى.

ونوه "الجالى" بأنه فى عام 2019 ضمت حركة المحافظين 39 قيادة شبابية ما بين محافظ ونائب للمحافظ من بينهم نسبة 60% من الشباب؛ كما بلغت نسبة الشباب بمجلس النواب نحو 21% من إجمالي عدد النواب؛ كما تم إطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعات الحديثة، وأيضاً توفير فرص عمل للشباب.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أكد "الجالى" أن مصر تعيش حاليًا العصر الذهبى لتمكين المرأة، لافًتًا إلى أن المرأة فى عهد الرئيس السيسى وصلت إلى أرفع المناصب وأعلاها فى الدولة، حيث عينت المرأة المصرية فى مناصب نائب المحافظ والوزير، كما عينت قاضية ومحافظًا، موضحًا أن الحكومة المصرية تضم عددًا كبيرًا من السيدات الوزيرات لم تصل إليه المرأة من قبل.