أبو حمزة: "سرايا القدس" فجّرت آليتين عسكريتين كمقدمة لكمين مركب شمال جنين

أعلن الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، أن "مجاهدينا في كتيبة جنين فجروا آليتين عسكريتين كمقدمة لكمين مركب شمال المدينة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح". كذلك أعلن ، أن "مجاهدينا فجروا ما يزيد عن 6 عبوات واشتبكوا مع القوات المتوغلة بجنين لأكثر من 8 ساعات خلال عملية بأس جنين 2".

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