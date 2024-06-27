بوريل: يجب أن نوقف التوسيع المحتمل للحرب إلى لبنان والأوضاع هناك متوترة

​​​​​​أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أنه "يجب منع العنف في الضفة الغربية ووقف التصعيد"، معتبراً أن "خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتم تطبيقها والتجويع والقصف مستمران والمساعدات لا تدخل إلى غزة".

وشدد بوريل، أنه "يجب أن نوقف التوسيع المحتمل للحرب إلى #لبنان والأوضاع هناك متوترة".

وأمس، اشار بوريل الى انه "لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة تحمل حرب أخرى، والاتحاد الأوروبي سيتأثر بها".

ولفت بوريل في تصريح له، الى انني "بحثت مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب سبل التهدئة الفورية على الحدود مع إسرائيل".

وشدد بوريل على ان "الاتحاد الأوروبي يدعم دور الجيش اللبناني واليونيفيل في الحفاظ على السلام والاستقرار بجنوب لبنان".