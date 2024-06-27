الجيش الإسرائيلي: القيادة الشمالية واصلت الاستعدادات والتدريب على سيناريوهات قتالية مختلفة

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "القيادة الشّمالية تواصل تعزيز الاستعدادات وجهوزيّة القوّات على الجبهة الشّماليّة، حيث أجرت قوّات الكتيبة 12 التّابعة للواء غولاني الّتي تعمل في منطقة جبل روس وجبل الشيخ (حرمون) تحت قيادة اللّواء 188 مدرّعات، تدريبًا في مناطق وعرة والتّعامل مع تهديدات مختلفة؛ بالتّعاون مع قوّات المشاة والمدرّعات والمدفعيّة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "في تمرين آخر للواء 55، تدرّبت القوّات على سيناريوهات قتاليّة في مناطق مختلفة، مع التّركيز على قدرات الحركة في التّضاريس الوعرة الّتي تُحاكي القتال في منطقة مشابهة لتلك في الجبهة الشّماليّة، والتقدّم في مسار جبلي؛ وتشغيل النّيران بشكل تدريجي".