ليبرمان: الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال

أشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إلى أن "إدارة وزير الدفاع يوآف غالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسؤولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو"، لافتاً إلى أننا "نحن نخسر الحرب في غزة والردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر".

ورأى ليبرمان أنه "مع غياب خطة واضحة للحرب الإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح"، معتبراً أن "الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال".

وكان قد أكد ليبرمان، في وقت سابق، انه "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل"، معتبرا ان "حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده".

ورأى ليبرمان أن "بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة إسرائيل في إزالة حماس ولا بإعادة الأسرى من غزة".