دعت وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، كل الجهات إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701"، لافتاً الى أن "باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية دعت لاحترام القرار 1701: باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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