أساقفة الانتشار في الكنيسة المارونية في استضافة الآباتي رزق في فيطرون

أشارت الرهبانيّة المارونيّة المريميّة، في بيان، إلى أنّ "عددًا من أساقفة الانتشار في الكنيسة المارونية لبّوا دعوة الرّئيس العام للرّهبانيّة الآباتي ​إدمون رزق​، ‏للمشاركة في مأدبة غداء على شرفهم في دير مار ضومط في فيطرون، المقرّ الصّيفي للرّئاسة العامّة".

حضر المأدبة كلّ من: راعي أبرشيّة سيدة لبنان في البرازيل المطران ادغار ماضي، راعي أبرشيّة مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت، راعي أبرشيّة مار شربل في الأرجنتين المطران يوحنا حبيب شامية، راعي أبرشيّة سيدة لبنان في أستراليا ونيوزيلندا المطران أنطوان شربل طربيه، راعي أبرشيّة سيدة البشارة في أفريقيا المطران سيمون فضول، المطران جورج أبي يونس ممثَّلًا بنائبه العام الأب فرنسوا نصار، الاباتي فادي ابو شبل اكسرخوس كولومبيا وتوابعها؛ بالإضافة إلى الآباء المدبّرين العامّين والرّؤساء العامّين السّابقين والوكيل العام ورهبان الدّير.

وعبّر رزق عن شكره لكلّ منهم "على كلّ ما يقومون به في خدمة الكنيسة المارونيّة"، مثنيًا على "التّعاون القائم بين الرهبانيّة وأبرشيّات الانتشار"، ومجدّدًا "استعداد الرهبانيّة للمزيد من التّعاون".