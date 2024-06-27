"حزب الله": هجوم جوي على موقع الناقورة البحري واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، شنّ مجاهد المقاومة الإسلاميّة هجومًا جوّيًّا بمسيّرات انقضاضيّة على موقع الناقورة البحري، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضبّاط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة، ما أدّى إلى اشتعال النّيران في الموقع؛ وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح".

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