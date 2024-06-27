البستاني: أثرت موضوع مستشفى دير القمر باجتماع لجنة المال وتمنيت بدء العمل به

أشار النّائب فريد البستاني، في تصريح من مجلس النّواب، إلى أنّه حضر اجتماع لجنة المال والموازنة الّتي خُصّصت لموضوع المستشفيات، لافتًا إلى أنّ "وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أوضح أنّ هناك تقدّمًا وتعاونًا بين وزارتَي المال والصحة".
وأوضح "أنّني أثرت موضوع مستشفى دير القمر، وكنّا وعدنا أنّ البناء سينتهي العمل به، لكن هناك مشكلة في الموازنة، وهناك بند للمساهمة ليستعمل كبند تشغيلي من أجل هذا المستشفى"، مذكّرًا بـ"أنّني كنت وعدت أن يتمّ بدء العمل بالمستشفى ونتمنّى السّير به، فأهل الشوف ودير القمر بحاجة له".
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