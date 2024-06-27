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الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل معمل لصناعة الألومنيوم في عمشيت وانقاذ المحاصرين

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يعمل عناصر من الدفاع المدني، منذ الساعة ١٢،١٠ من ظهر اليوم الواقع في ٢٧-٦-٢٠٢٤، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اطفاء النيران التي اندلعت داخل معمل لصناعة الألومنيوم تبلغ مساحته ١٠٠٠ م٢ في الطابق السفلي الاول من مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات (كل طبقة تضم ٥ وحدات سكنية)في منطقة عمشيت.

وتمكن العناصر من اخلاء القاطنين في المبنى بسبب انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وتتركز جهود العناصر، في هذه الاثناء، لتنفيذ عمليات الاطفاء والسيطرة على النيران باقصى سرعة ممكنة نظراً لاحتواء المعمل على مواد سريعة الاشتعال (التنر ومشتقاته) وعبوات acetylene وفرن لتذويب الألومنيوم وفرن للطلاء وسيارتين.

وقد تمكن العناصر من حصر النار في موقع الفرنين والحؤول دون امتدادها الى السيارتين وباقي موجودات المعمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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