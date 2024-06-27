الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق داخل معمل لصناعة الألومنيوم في عمشيت وانقاذ المحاصرين

يعمل عناصر من الدفاع المدني، منذ الساعة ١٢،١٠ من ظهر اليوم الواقع في ٢٧-٦-٢٠٢٤، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اطفاء النيران التي اندلعت داخل معمل لصناعة الألومنيوم تبلغ مساحته ١٠٠٠ م٢ في الطابق السفلي الاول من مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات (كل طبقة تضم ٥ وحدات سكنية)في منطقة عمشيت.

وتمكن العناصر من اخلاء القاطنين في المبنى بسبب انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وتتركز جهود العناصر، في هذه الاثناء، لتنفيذ عمليات الاطفاء والسيطرة على النيران باقصى سرعة ممكنة نظراً لاحتواء المعمل على مواد سريعة الاشتعال (التنر ومشتقاته) وعبوات acetylene وفرن لتذويب الألومنيوم وفرن للطلاء وسيارتين.

وقد تمكن العناصر من حصر النار في موقع الفرنين والحؤول دون امتدادها الى السيارتين وباقي موجودات المعمل.