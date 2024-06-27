لجنة نيابية فرعية برئاسة الصمد بدأت درس اقتراح قانون تمكين البلديات

عقدت اللّجنة النيابيّة الفرعيّة المكلّفة درس اقتراح القانون المتعلّق بتمكين البلديّات، جلسةً في المجلس النيابي، برئاسة النّائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء النّواب. وذكرت اللّجنة، في بيان بعد انتهاء الجلسة، "أنّها بدأت مناقشة اقتراح قانون تمكين البلديّات بدرس المواد مادّة مادّة، وناقشت اليوم المواد 1 و2 و3، على أن تتابع النّقاش يومَي الأربعاء والخميس المقبلين في المادّة الثّالثة وما يليها من مواد".

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