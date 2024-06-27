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حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على موقع الناقورة البحري ويحرق جنوده

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ياسر رشاد - القاهرة - شنت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على موقع الناقورة البحري، وتم استهداف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع .

 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شن مجاهد المقاومة الإسلامية هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على موقع الناقورة البحري، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة،  ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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