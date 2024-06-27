شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: عشرات الملايين فى القارة الأفريقية معرضين للمجاعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن أفريقيا تشغل اهتمامًا ثابتًا لدى الإعلام ومنظمات الإغاثة ومراكز الأبحاث وصناع القرار على المستوى الدولي، وإن القرن الأفريقي يحظى باهتمام نتيجة الأحداث، ولكن على النقيض لا يوجد اهتمام إعلامي بمنطقة وسط أفريقيا إلا عند وجود كارثة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر لديها 77 عامًا من الاهتمام البحثي بالقارة الأفريقية، وعند ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في 2019 زاد الاهتمام البحثي بالقارة الأفريقية، والهيئة العامة للاستعلامات انطلقت عن طريق تسع لغات منها خمس لغات أفريقية، وأن هناك بعض القنوات الدولية الكبرى ومنها قناة أمريكية تقدم برنامجًا متخصصًا في أفريقيا، ولكن يبقى الاهتمام الإعلامي الأوروبي أكبر خاصة في فرنسا نظرًا لاهتمام فرنسا بمنطقة الساحل والصحراء والإرث الاستعماري لأفريقيا والمرتبط بالقارة الأوروبية.

وأشار إلى أن الأرقام غير مؤكدة بالنسبة للقرن الأفريقي ولكن هناك عشرات الملايين من المعرضين للمجاعة في القرن الأفريقي والقارة الأفريقية، وأن المنظمات الإغاثية توجه اهتمامها للمجاعة في القرن الأفريقي أكثر من باقي القارة الأفريقية.

واستكمل حديثه قائلا: التغطية الإعلامية للقرن الأفريقي متأثرة بشكل واضح بمصالح الدول الكبرى في القرن الأفريقي وتظهر الانحيازات بكثافة في هذا الإطار، ونحن نتحدث بالنسبة للإعلام المصري عن الروابط مع القارة الأفريقية والمصالح المؤكدة مع دول هذه القارة وبالتالي فإن الاهتمام المصري والعربي مطلوب والتغطية الحالية لا تتناسب مع هذه المصالح، مشددا على ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومدربة في الإعلام المصري للتعامل مع القارة الأفريقية.