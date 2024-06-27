الحريديم يتظاهرون ضد التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر اليهود المتشددون "الحريديم"، مساء اليوم الخميس، رفضا للخدمة العسكرية، ورددوا شعارات بينها "نموت ولا نتجند في الجيش".

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن عشرات اليهود الحريديم يغلقون شارعا يصل بين مدينتي القدس وتل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري.

وأضافت أن بعض المتظاهرين رددوا شعارات تدعو إلى العنف، بينما تعهد آخرون بالذهاب إلى السجن بدلا من التجنيد، أو الموت بدلاً من التجنيد في الجيش.

ووفقا للقناة، وصلت قوات الشرطة إلى مكان المظاهرة في محاولة لإخلاء الطريق.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت حكما أمس الثلاثاء، يقضي بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى السنوات التي تمتع بها "الحريديم" بالإعفاء من الخدمة العسكرية.

وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

لكن مع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ "الحريديم".

ويلزم القانون الإسرائيلي كل من هو فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.