بداية من الاثنين.. المركزي يوافق على تحديد فترات مرنة لموظفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وافق حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على تحديد فترات عمل مرنة لموظفي البنك المركزي- دون البنوك التجارية- بما لا يقل عن 7 ساعات في اليوم الواحد بداية من الاثنين المقبل.

وأوضح في بيان له أطلع الخليج 365 عليه، أن يتم العمل بالمواعيد المرنة مع مراعاة طبيعة العمل بكل قطاع أو إدارة مركزية ومرافق المدير المباشر.

وحدد المركزي 3 فترات عمل لحضور وانصراف للموظفين لديه هي:

الفترة الأولى: من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

الفترة الثانية: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الفترة الثالثة: من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

وقرر المركزي تعطيل العمل بالبنوك يوم الاحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على أن تستأنف العمل يوم الاثنين المقبل.