استغاثة كشفت الجريمة.. عاطل استدرج سائق وقتله في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول استغاثة على موقع فيسبوك بشأن تغيب سائق بقنا، إذ تبين أن عاطل استدرجه وقتله، تم ضبط المتهم.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) عقب خروجه للعمل على سيارة أجرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لقسم شرطة قنا من شقيق المتغيب بخروج شقيقه من منزلهما للعمل على سيارة أجرة وغيابه وعدم عودته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام باستدراجه إلى مدينة غرب قنا الجديدة وحال وصولهما حاول الاستيلاء على الهاتف المحمول والسيارة الخاصين بالمجني عليه بالاكراه باستخدام سلاح أبيض ولدى مقاومته له قام بالتعدي عليه مما أدى إلى وفاته، وقام بترك السيارة والجثمان بمكان الواقعة، والاستيلاء على الهاتف المحمول وبيعه لـ (مالك محل هواتف كائن بمحافظة سوهاج) "تم ضبطه والهاتف المحمول" كما تم بإرشاد المتهم العثور على السيارة وبجوارها جثمان المجني عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.