اجتماع بيئي في البقاع لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالمطمر العائد لبلدة بر الياس

عُقد في مكتب محافظ البقاع كمال ابو جوده اجتماع بيئي خصص لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالنفايات الصلبة والحرائق والروائح المنبعثة من المطمر العائد لبلدة بر الياس.

حضر الاجتماع ممثلون عن منظمات الامم المتحدة التالية UNDP-UNHCR-WFP كما حضر ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

ولفت ابو جودة، الى أن "اجتماعنا اليوم هو من اجل ايجاد حل مستدام لهذه الكارثة البيئية الناتجة عن النفايات المتكدسة بسبب الكثافة السكانية في بلدة بر الياس، لاسيما في ظل وجود الاعداد الهائلة للنازحين السوريين والذين يفوق عددهم عدد المواطنين اللبنانيين، وعن التوقف القسري لتشغيل معمل فرز النفايات في بر الياس المجاور للمطمر".

وأشار ابو جوده الى ان "الحرائق المندلعة في هذا المكب ناتجة عن الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، سيما أن التحقيقات لم تظهر حتى الساعة وجود حرائق مفتعلة علما انه في حال تبين العكس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين".

وشدد المجتمعون، على "ضرورة ايلاء ملف النفايات الصلبة الاهمية القصوى والمعالجة في اسرع وقت ممكن". ووعد ابو جوده بالمتابعة مع المعنيين لإيجاد حل سريع لهذه الآفة الصحية والبيئية.