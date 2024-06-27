السيد نصرالله: مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في ايران

اشار الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الى اننا نسأل الله أن يوفّق الشعب الإيراني، وهو السند الحقيقي لكل مظلومي العالم، للانتخاب الصحيح وأن يوصل الرئيس المناسب القادر على تحقيق الآمال، لأن مصير شعوب المنطقة وحكوماتها ومستقبل المنطقة مرهون بالمجريات والوقائع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت السيد نصرالله خلال مراسم أربعينية الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء في طهران، الى ان الشعب الايراني اثبت الهدوء والاستقرار فيما كان الاعداء يتربصون ويتوقعون اضطرابات في إيران، ولكنهم شاهدوا أنها هادئة وموحّدة ومنسجمة رغم كل الظروف الصعبة. وكانت الرسالة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على المواصلة والمتابعة والتحضير لانتخابات رئاسية، وقدمت إيران نموذجاً راقياً حول كيفية التغلب على المصاعب والانتصار.

واردف "أعبر بالنيابة عن المقاومة في لبنان وعن الشعب اللبناني وعن كل حركات المقاومة عن تضامننا وتعاطفنا وتعازينا ومواساتنا لسماحة السيد الامام علي الخامنئي وللمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولعائلات الشهداء، ومنذ اليوم الاول للحادثة شاركنا في المتابعة والألم والتسليم، ولا شك أن هذه الحادثة كانت أليمة وكبيرة جداً ولكن نحن أهل الإيمان والتوكل، وعلينا أن نحوّل كما دائماً التهديد الى فرصة".