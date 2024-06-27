قاووق: المقاومة لا تخشى كل التهديدات الاسرائيلية ولا تخاف منها وهي جاهزة لكل الاحتمالات

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق ان "المقاومة لا تخشى كل التهديدات الاسرائيلية ولا تخاف منها وهي جاهزة لكل الاحتمالات". وقال خلال احتفال تأبيني للدكتور حسام مزيد في "مجمع المجتبى"، ان "هذه التهديدات ليست جديدة، وهي تعبير عن الحنق والغيظ الإسرائيلي جراء انجازات المقاومة".
واكد ان "التصعيد الاسرائيلي بالاعتداءات وزيادة وتيرة التهديدات والصراخ لن يغير موقفنا او يبدل معادلاتنا". اضاف: "نحن لسنا في عام 1982، ولسنا في عصر الهزائم ولن نكون، والمقاومة هي من يصنع مجد لبنان ونصر العرب".
واوضح بان "المقاومة لا تؤخذ لا بتهديد ولا بتهويل، والمراهنون على العدو لن يحصدوا الا الخيبة والمزيد من الاحباط".
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