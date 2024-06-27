فرنجية استقبل حسام زكي وعرضا لآخر التطورات الميدانية في الجنوب والملفات السياسية الراهنة

إستقبل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي يرافقه نائب سفير جامعة الدول العربية في بيروت المستشار يوسف السبعاوي ومديرة إدارة المشرق العربي الوزير المفوض لمى قاسم، بحضور النائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي وكان عرض لآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان بالإضافة إلى أبرز الملفات السياسية الراهنة.

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