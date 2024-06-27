ترامب يتقدم بايدن قبل أول مناظرة بينهما ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يفضلون، دونالد ، على الرئيس الحالي، جو بايدن كرئيسهم المقبل، وذلك قبل انطلاق أول مناظرة بينهما.

واشنطن - سبوتنيك. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب"، أن ترامب حصل على نسبة تأييد إجمالية بلغت 46%، في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 3 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أدانته محكمة في نيويورك بـ34 تهمة جنائية، وهذا يعد أيضا أعلى تصنيف له منذ نيسان/ أبريل 2020.

وبالمقارنة، فقد حصل بايدن على تصنيف إيجابي بنسبة 37%، وفضّل عدد أكبر من الجمهوريين ترامب كمرشح حزبهم (91%)، مقارنة بالديمقراطيين الذين يدعمون بايدن (81%).

وتقدّم ترامب في الاستطلاع من حيث تمتعه "بالصفات الشخصية والقيادية" الضرورية للرئيس بفارق ثماني نقاط، كما قال عدد أكبر من الأمريكيين (49%) إنهم يتفقون مع ترامب في القضايا المهمة، مقارنة ببايدن (37%).

وفي حين أن الفارق العمري بين المرشحين الاثنين بضع سنوات فقط، إلا أن عددا أكبر بكثير من الأمريكيين يرون إنهم "قلقون للغاية" بشأن سن بايدن المتقدم البالغ 81 عاما (59%) مقارنة بعمر ترامب البالغ 78 عاما (18%).

وبالإضافة إلى ذلك، فقد رأى أكثر من نصف الأمريكيين (56%) أن بايدن "ليبرالي للغاية"، بينما رأى 44% أن ترامب "محافظ للغاية".