غرق طفل في "أكوا بارك" بالسخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

لقي طفل مصرعه غرقًا في حمام سباحة داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة السخنة جنوبي السويس، ونقل رجال الإسعاف جثمان الطفل إلى مجمع طبي السويس.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من إدارة قرية سياحية، يفيد بإغماء طفل بعد سقوطه في حمام السباحة، وفور وصول رجل الإسعاف حاولوا إجراء إنعاش قلبي للطفل إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وقال شهود عيان من إدارة القرية إن الطفل رحيم أحمد 3 أعوام حضر مع اسرته من القاهرة، ضمن رحلة اليوم الواحد، وأثناء لعب الطفل بمنطقة الأكوا بارك الترفيهية سقط في حمام السباحة.

حرر رجال الشرطة محضر بالواقعة، واستدعوا مسؤول المنطقة الترفيهية وأسرة الطفل المتوفي، لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.