إعلام عبري: العثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بالعثور على قنبلة دخان موصولة ببطارية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وذكرت قناة "14" العبرية أن الأمر خطير بالفعل، حيث عثر ضباط شرطة محطة الخضيرة، الذين كانوا يقومون بمسح أولي لمكان المظاهرة المخطط لها هذا المساء من قبل متظاهرين يساريين أمام منزل نتنياهو، على القنبلة اليدوية.

وأفادت القناة العبرية، بأن قنبلة الدخان كانت جاهزة للاستخدام، مشيرة إلى أنه تم استدعاء خبير إلى مكان الحادث، الذي أكد أنها كانت قنبلة دخان متصلة بصمام تنشيط، وتم التعامل معها على الفور.

وتشهد عدة مناطق في إسرائيل، خاصة في تل أبيب، تظاهرات وإغلاق شوارع مركزية منذ صباح اليوم، مما تسبب في اختناقات مرورية.

ويتوقع أن تتصاعد هذه الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية والمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.