أرمينيا تؤكد استعدادها لتسوية العلاقات مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتسوية العلاقات مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين.



قال ميرزويان -خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الإستوني ماركوس تاشكنا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - "إن أرمينيا مستعدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين".

أضاف: "خلال حوارنا مع زملائنا الأتراك، توصلنا إلى اتفاقيات ملموسة حول ملف فتح الحدود والخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين يريفان وأنقرة".

كما أوضح:"أننا نؤكد عزمنا باستمرار على تنفيذ هذه الاتفاقات وأعتقد بأنه حان الوقت لكي يتم تطبيقها".

وأشار كبير الدبلوماسيين الأرمن أيضًا إلى أنه بحث مع نظيره الإستوني القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية، كما أطلعه على عمليات تطبيع العلاقات بين أرمينيا وجيرانها في المنطقة.