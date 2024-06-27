شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات: 30 يونيو أنقذت مصر والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الإدارة العامة لإعلام القاهرة التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، في إطار الاحتفالات التي تنظمها الهيئة برئاسة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وذكر الدكتور أحمد يحيى، الحضور بمغزى وأبعاد الثورة المجيدة التي أنقذت مصر من براثن فئة ضالة حاولت السيطرة على مقدرات الوطن والعبث بهويته الوطنية الراسخة عبر التاريخ.

وأكد يحيى، خلال كلمته، أن إرادة الشعب المصري أقوى من كل التحديات والظروف والضغوط، ذلك هو درس الثلاثين من يونيو عام 2013، وهو نفسه الدرس الذي يقدمه الشعب المصري بصلابته وعزيمته في مواجهة كل الأزمات التي تفرض نفسها على وطنه، مضيفاً أن ما حدث في الثلاثين من يونيو كان لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً في حياة الشعوب، ولا تحدث إلا من شعب مؤمن بوطنه، وبالثقة في ذاته الحضارية المتجذرة في عروق أبناء الشعب من كل الأجيال.

واستطرد رئيس قطاع الإعلام الداخلي: "لقد أدرك المصريون في لحظة، أن فئة ضالة اختطفت وطنهم عندما سقط في حالة من الفوضى والاضطراب.. هذه الفئة حاولت تغيير هوية هذا الشعب التاريخية المعتدلة، وحاولت الاستئثار بكل مقاليد البلاد وقيادتها بعقليات إرهابية فاشية".

وأضاف: "في تلك اللحظة - كما في المنحنيات التاريخية العظيمة في تاريخ مصر القديم والحديث معاً، انتفض الشعب المصري بكل فئاته في وجه هذه الفئة الإجرامية، ودعمت هذه الثورة الشعبية العارمة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة، والشرطة، والأزهر، والكنيسة، و الأحزاب السياسية، والقوى المدنية، حتى تخلصت البلاد من هذا الكابوس الذى جثم على صدر الوطن".

وجاء في كلمته: "ما أحوجنا اليوم لاستلهام روح 30 يونيو لتحمل صعوبات هذه الفترة ودعم جهود الدولة للخروج من مرحلة الصمود في مواجهة الأزمات إلى الانطلاقة الإنتاجية الشاملة نحو مستقبل أفضل.. كل منا في موقعه يستطيع - بروح وعزيمة 30 يونيو - أن يساهم في نشر الثقة والأمل وأداء دوره بإخلاص من أجل رفعة وطننا ومستقبل أبنائنا.. عاشت مصر قوية عزيزة شامخة".

واستهل برنامج الحفل بعزف السلام الوطني، تلته تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلاها الشيخ أحمد أنور، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو (إرادة شعب)، وذلك في حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بالمحافظة.



وشهد الحفل عروضاً استعراضية لأبطال (قادرون باختلاف) من طلاب المدرسة الفكرية، وكذلك عروضاً غنائية قدمها طلاب التربية والتعليم، نالت جميعها إعجاب وتفاعل الحاضرين.



وكرم يحيى، عددًا من القيادات التنفيذية والمجتمعية، تقديرًا لدورهم، وكذلك عددًا من شركاء النجاح، تقديرًا لدورهم في خدمة المجتمع المحلي.

