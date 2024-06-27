رئيس صحة الشيوخ: مصر تعمل على تعزيز الجهود المشتركة لاستقرار القرن الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن استضافة مصر مؤتمر صراعات القرن الأفريقى وتداعياتها على الأمن الإقليمى والمصرى، يستهدف مناقشة التحديات الأمنية، التى تواجه القارة الأفريقية والتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز السلم والاستقرار فى المنطقة.

وأوضح مهران، فى تصريحات له، أن مصر بموقعها الجغرافى الاستراتيجى ودورها التاريخى، تلتزم بشكل جاد بالمساهمة فى حفظ الأمن الأفريقى ومكافحة التحديات الأمنية المتعددة، بما فى ذلك التطرف والإرهاب.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مصر تعتبر الجسر الرئيسى للتواصل والتعاون بين دول القارة الأفريقية، وتدعم بقوة المبادرات الإقليمية والدولية التى تهدف إلى تحقيق السلم والاستقرار.



وأشار النائب الدكتور على مهران، إلى تحذيرات مصر من الآثار الخطيرة لتدخلات القوى الخارجية التى تسهم فى تأجيج الصراعات فى القرن الأفريقى، مما يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر.

وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة دعوة المجتمع الدولى إلى التعاون الفعال لمواجهة هذه التحديات وتعزيز السلم والأمن فى القارة الأفريقية.



وتابع النائب الدكتور على مهران، أن مصر تعمل على تعزيز الجهود المشتركة لبناء الاستقرار والأمن فى القرن الأفريقى، من خلال دعم الحوارات السياسية، وتعزيز التعاون الاقتصادى، وتعزيز القدرات الأمنية للدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.