الخزانة الأميركية: أدرجنا كيانات وسفنا على صلة بإيران في قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أننا "أدرجنا كيانات وسفنا على صلة بإيران في قائمة العقوبات". وأمس، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني. وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أميركية. وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020. وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.

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