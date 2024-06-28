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واشنطن: قلقون من شن إسرائيل غارات وهجوم بري على لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت قناة إن بي سي الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن قلقهم يتزايد من شن إسرائيل غارات وهجوما بريا محتملا على لبنان في الأسابيع المقبلة.

وأفادت القناة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن مسؤولين إسرائيليين مصممون على مواصلة ملاحقة حزب الله في لبنان رغم الضغوط التي تمارسها إدارة بايدن.

وأوضح المسؤولين أن إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كيلومتراً على الحدود اللبنانية.

وأضافوا، أن إسرائيل تريد إبعاد حزب الله عن الحدود دبلوماسيا وإن تعذر فالجيش مستعد لاستخدام القوة: "واشنطن تبحث مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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