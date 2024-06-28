يُدير 5 مجموعات.. ضبط طالب زعم قدرته على تسريب الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طالب بالجيزة؛ لقيامه بإدارة مجموعات عبر فيسبوك والزعم من خلالها بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر فيسبوك يتضمن إدعاء صاحب الحساب قدرته على توفير أوراق لأسئلة امتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (طالب - مُقيم بالجيزة) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة) وتبين إدارته لـ (5) مجموعات بذات الموقع لذات الغرض، كما تبين وجود محفظتين إلكترونيتين بهما مبلغ مالي، واعترف بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي غير مشروع، والمبلغ المالي بالمحفظتين من متحصلات نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.