المستشار الألماني يهنئ المرشحين لقيادة الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثي الجديد المرشح لقيادة الاتحاد الأوروبي. وكتب شولتس على منصة "إكس" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: "إشارة مهمة. معهم يمكننا المضي قدما بسرعة وبشكل جيد". ورشح قادة دول الاتحاد الأوروبي رسميا الألمانية أورسولا فون دير لاين لتولي فترة ثانية في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية. وبموجب الاتفاق، سيكون رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا الرئيس المقبل للمجلس الأوروبي، وستكون رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الممثل الأعلى الجديد للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. ولا يعني تأييد قادة دول التكتل تأكيد حصول فون دير لاين على ولاية ثانية حتى الآن، فهي لا تزال بحاجة إلى الفوز بدعم الأغلبية في البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا.