اختتام حملات الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت عند منتصف ليل الخميس-الجمعة الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا المقرر إجراؤها يوم غد السبت. وأقام المرشحون السبعة مؤتمرات للدعاية لإقناع الناخبين بوعودهم وببرامجهم الانتخابية.