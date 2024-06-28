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اختتام حملات الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت عند منتصف ليل الخميس-الجمعة الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا المقرر إجراؤها يوم غد السبت. وأقام المرشحون السبعة مؤتمرات للدعاية لإقناع  الناخبين بوعودهم وببرامجهم الانتخابية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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