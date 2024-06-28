اختتام حملات الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت عند منتصف ليل الخميس-الجمعة الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا المقرر إجراؤها يوم غد السبت. وأقام المرشحون السبعة مؤتمرات للدعاية لإقناع الناخبين بوعودهم وببرامجهم الانتخابية.
ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت عند منتصف ليل الخميس-الجمعة الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا المقرر إجراؤها يوم غد السبت. وأقام المرشحون السبعة مؤتمرات للدعاية لإقناع الناخبين بوعودهم وببرامجهم الانتخابية.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية