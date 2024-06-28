ديمقراطيون يناقشون استبدال بايدن بعد أدائه الضعيف في مناظرة ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال ثلاثة استراتيجيين مقربين من الحزب الديمقراطي إن بعض الديمقراطيين في الولايات المتحدة يناقشون بشكل جدي استبدال الرئيس الحالي جو بايدن في القائمة بعد أدائه المتعثر في المناظرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الاستراتيجيين إن زملاء بايدن أعضاء الحزب "يشعرون بالذعر الشديد" بسبب أدائه الضعيف في المناظرة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لدرجة أن البعض يناقش الآن بنشاط "ما كان لا يوصف في السابق:" استبدال رئيس الدولة الحالي بمرشح بديل.

رويترز.. هناك من دعموا بايدن يفكرون في تنحيه



وبحسب وكالة رويترز، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن أداء متعثرا ومتقطعا بينما هاجمه منافسه الجمهوري دونالد ترامب بسلسلة من الهجمات الكاذبة في كثير من الأحيان في مناظرتهما أمس الخميس حيث تبادل المرشحان الرئاسيان الأكبر سنا على الإطلاق الإهانات الشخصية قبل انتخابات نوفمبر .

وتبادل الرجلان الانتقادات بشأن الإجهاض، والهجرة، والحروب في أوكرانيا وغزة، ومعالجتهما للاقتصاد ، وحتى مباريات الجولف، حيث سعى كل منهما إلى تحريك ما تظهر استطلاعات الرأي أنه سباق متعادل تقريبًا منذ أشهر.

وحاول حلفاء بايدن التظاهر بالشجاعة في المساء، وقال مسؤولان في البيت الأبيض إن بايدن كان مصابًا بنزلة برد.

لكن الأداء الضعيف للرئيس أثار قلق زملائه الديمقراطيين ومن المرجح أن يزيد من مخاوف الناخبين من أن الرجل البالغ من العمر 81 عاما أصبح كبيرا في السن بحيث لا يمكنه البقاء لفترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

ووصف أحد كبار المانحين لبايدن، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته أثناء انتقاده للرئيس، أداءه بأنه "غير مؤهل" وقال إنه يتوقع جولة جديدة من الدعوات له للتنحي قبل المؤتمر الوطني للحزب في أغسطس... بحسب رويترز.

وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، خلال لقائه، الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاستعدادات النهائية لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو القادم.



وبحسب بيان صحفي صدر عن الناتو، فإنه من المتوقع أن تكون زيادة الدعم لأوكرانيا هي القضية ذات الأولوية القصوى لمناقشات قادة الحلفاء خلال قمة واشنطن.

وقال ستولتنبرج في بداية الاجتماع: "أعتقد أننا نسير حقًا على المسار الصحيح نحو عقد قمة جيدة للغاية لحلف الناتو من أجل أوكرانيا ومن أجل الناتو".

توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

كما أعرب عن توقعه بأن يتفق الحلفاء على أن يتولى حلف شمال الأطلنطي زمام المبادرة في التنسيق وتوفير المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، واقترح ستولتنبرج أيضًا تعهدًا ماليًا طويل الأجل لمنح أوكرانيا المزيد من القدرة على التنبؤ بالدعم الذي تتلقاه.

وهنأ الأمين العام الرئيس زيلينسكي على توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وبدء محادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.