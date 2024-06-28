هاريس لـ"سى إن إن": نعم بداية بايدن كانت ضعيفة ولكنها انتهت بقوة

ياسر رشاد - القاهرة - أحرج مذيع شبكة سى إن إن أندرسون كوبر نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن كاميلا هاريس أثناء سؤاله لها عن الأداء الضعيف الذى بدا على الرئيس بايدن أثناء مناظرته مع منافسه الجمهورى دونالد ترامب، فقالت هاريس وتبدو مضطرة أن بايدن كان ضعيفا فى البداية ولكنه أنهى اللقاء بقوة، وعندما ناور أندرسون هاريس فى حواره ناقلا القلق الذى ساد أوساط الديمقراطيين بعد إنتهاء المناظرة ووصفوا على إثره مرشحهم جو بايدن “ بالكارثى وحطام القطار ” ، بررت هاريس هذا الأداء الضعيف الناتج عن الإرهاق الذى يعتلى الرئيس بايدن من ضغوط العمل واللقاءات المتكررة خلال اليوم الواحد بوزراء الدفاع وغيرهم من أجل ضمان أمن وسلامة المواطن الأمريكى، وأوضحت هاريس أن بايدن كان مصابا بالبرد وهو ما تسبب فى خشونة صوته وتباطؤه.

وإستمرت نائب الرئيس الأمريكى فى الدفاع عن المرشح الديمقراطى بإستماتة حيث ترى أنه قد يكون لا يجيد فنون الإستعراض كما يجيدها غيره دون ذكرها لإسم ترامب من ناحية، وبذل بايدن لكل مجهوداته من أجل الدفاع عن مصالح الأمريكيين الذى كان نائبا عنهم خلال المناظرة، بالإضافة الى دفاعه عن سياسات البلاد والجوانب الأساسية كالإقتصاد وضمان قوته وكذلك إعادته للبنية التحتية والتى تعتبرها من أصعب المهمات.

ونوهت هاريس فى نهاية اللقاء بأن هذه المناظرة هى الأولى وليست الأخيرة المنتظرة قبل الإنتخابات فى شهر أكتوبر المقبل والتى تتوقع أن يكون بايدن أكثر قوة وتحضيرا للمواجهة الأخيرة مع منافسه اللدود دونالد ترامب.