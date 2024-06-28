ترامب: غادرت منصبي وحدودنا مع المكسيك جيدة.. بايدن دمرها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في المناظرة الرئاسية الأولى استعدادًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الرئيس الحالي جو بايدن أطلق العنان لموجة جريمة غير مسبوقة وحول الولايات المتحدة إلى "دولة غير متحضرة" بسياسته تجاه الحدود الأمريكية مع المكسيك.

تُنظم هذه المناظرة الرئاسية لأول مرة بواسطة CNN منذ عام 1988، بعد أن كانت لجنة المناظرات الرئاسية مسؤولة عن جميع المناظرات في الدورات السابقة. وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.

وأضاف ترامب: "نحن نعيش الآن في عش الفئران. إنهم يقتلون شعبنا". وأكد ترامب أنه حينما غادر البيت الأبيض كانت الحدود في حالة جيدة، بينما كسرها بايدن. وأوضح ترامب أن السياسات الحالية أدت إلى تدفق غير مسبوق للمهاجرين وزيادة الجرائم، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا كبيرًا لأمن البلاد واستقرارها.