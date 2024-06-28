شكرا لقرائتكم خبر عن 14.7 مليار جنيه مخصصات الأغذية المدرسية خلال العام الجديد بزيادة 10% والان مع تفاصيل الخبر

تشهد موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 المتوقع أن يبدأ أول شهر يوليو، زيادة مخصصات الاغذية المدرسية لتصل إلي 14.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 10% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الجاري 2024/2023.

ويأتي هذا البند ضمن مخصصات الباب الثاني ( شراء السلع والخدمات) والتي وجهت لها اعتمادات خلال المالى الجديد 2025/2024 قدرها نحو 166 مليار و705 مليون جنية ( 1.0%من الناتج المحلى الإجمالي) مقابل نحو 139 مليار جنية و381 مليون جنية جنيه (1.2% من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة السنة المالية الجارية 23/24 و بنسبة زيادة قدرها 19.6 %.

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة ومقابل حق الانتفاع بمباني العاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.