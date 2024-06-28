مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اعلن خروج الاقتصاد من الركود مسجلا نموا أعلى من التوقعات

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني "خروج الاقتصاد البريطاني من الركود المسجل منذ أواخر 2023 بتحقيقه نموا أعلى مما كان متوقعا في الربع الأول من السنة، بعد مراجعة طفيفة للأرقام، ما يشكل دعما لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات التشريعية الأسبوع المقبل".

واوضح المكتب أن "الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0,7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بعدما كانت التوقعات تشير إلى 0,6%، وذلك فيما لم تكن الأسواق تتوقع تغييرا في الأرقام".