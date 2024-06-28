زلزال بقوة 7,2 درجات في البيرو وتحذير من وقوع تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة سواحل البيرو ، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.
ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8,8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا. وبعدما أشار "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقا من أمواج محتملة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار "عند بعض السواحل".
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