رئيس الصين: صانعو السياسات يخططون لتطبيق إجراءات كبيرة لتعميق الإصلاح بشكل شامل

أعلن الرّئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ (Xi Jinping)، قبيل اجتماع سياسي مُغلق، يُتوقّع أن يتصدّر التّعافي الاقتصادي جدول أعماله، أنّ صانعي السّياسات "يخطّطون لإجراءات كبيرة ويطبّقونها، من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل"، مشيرًا إلى "أنّنا سنشكّل بيئة أعمال قانونيّة ودوليّة أكثر تركيزًا على الأسواق". وركّز على أنّ "باب الصين سيُفتح بشكل أوسع ولن يُغلق إطلاقًا".

وكان قد تعهّد شي بإدخال إصلاحات كبيرة مرّات عدّة هذا العام، وطُبّقت إجراءات في قطاعات رئيسيّة مثل العقارات في محاولة للتعامل مع قضايا رئيسيّة.

مع الإشارة إلى أنّ الصّين، ثاني أكبر قوّة اقتصاديّة في العالم، تعاني من أزمة ديون في قطاع العقارات وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدّلات البطالة في أوساط الشّباب.