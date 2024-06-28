جعجع التقى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر: لإغاثة الاهالي الصامدين في المناطق الحدودية

بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا اشليمان، يرافقها المستشار السياسي شوقي امين الدين، في مستجدات الساحتين اللبنانية والاقليمية.

و نوه جعجع بـ"مهمة اللجنة ودور البعثة في لبنان"، متمنيا لها "الخير والتوفيق في تأدية دورها وتنفيذ خطط التهيئة التي تضعها لإغاثة الاهالي الصامدين في المناطق الحدودية، والذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي لم تأتِ بأي خير أو إنجاز للبنان، ولم تكن قطعا لمصلحة اللبنانيين على مختلف الصعد، لا بل حصلت خلافاً لإرادة الأكثرية منهم".