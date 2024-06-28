نصرالله بحث مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان في آخر التطورات السياسية والأمنية

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش، في آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وفلسطين، وتأكيد "أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الاسناد للمقاومة الباسلة في عزة وأهلها الصامدين الشرفاء".

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