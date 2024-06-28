الدفاع المدني: 4 جرحى في حادث سير على أوتوستراد مستيتا

اعلن الدفاع المدني، أن عناصره نقلت تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم، جريحين، احدهما الى مستشفى سيدة ماريتيم وآخر الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع بين شاحنتين واقتحامهما محلا لبيع المشروبات على اوتوستراد مستيتا -جبيل. كما وأسفر الحادث عن سقوط جريحين اخرين، تولت جهات اخرى نقلهما الى المستشفى.

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