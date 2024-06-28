السفارة الإيرانية في بيروت فتحت أبوابها أمام المقترعين الإيرانيين المتواجدين في لبنان

فتحت السفارة الايرانية في بيروت ابوابها امام المقترعين الايرانيين المتواجدين في لبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية. وأعلن السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في مقر السفارة في لبنان، وقد أدلى بصوته.

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