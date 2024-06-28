ترامب يرفض الإجابة عن سؤال بشأن إقامة دولة فلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإجابة بشكل مباشر عن سؤال ما إذا كان سيدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال المناظرة الرئاسية الأولى.

وعندما سُئل ترامب عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية، أجاب بالقول: "سأرى".

وفي المناظرة، دعم المرشح الجمهوري استمرار الحرب في غزة حتى تحقيق أهداف إسرائيل في الحرب، كما انتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريقة تعاملها مع الحرب في غزة، واصفًا بايدن بـ"الفلسطيني السيء".

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.